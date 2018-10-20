"ПСЖ" без Неймара разгромил "Амьен"

"ПСЖ" выиграл у "Амьена" (5:0) в матче десятого тура чемпионата Франции. Также парижский клуб продлил рекордную серию побед на старте чемпионата, которая теперь составляет десять игр. До этого ни одной французской команде не удавалось обойтись без очковых потерь в стартовых десяти матчах.

В составе победителей отличились Маркиньюс, Адриен Рабьо, Юлиан Дракслер, Кильян Мбаппе и Мусса Диаби. Неймар, Тиагу Силва и Тома Менье не попали в заявку парижан - им был предоставлен отдых.

"ПСЖ" с 30 очками лидирует в чемпионате. У "Амьена" 10 очков и 17-я позиция. В следующем туре "Амьен" примет "Нант", а "ПСЖ" на выезде сыграет с "Марселем".

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

"ПСЖ" - "Амьен" - 5:0 (2:0)

Голы: Маркиньюс, 12 (1:0). Рабьо, 42 (2:0). Дракслер, 80 (3:0). Мбаппе, 82 (4:0). Диаби, 87 (5:0).

"ПСЖ": Ареола, Бернат, Маркиньюс, Керер, Дракслер, Верратти (Диарра, 46), Рабьо (Риман, 86), Кавани, Ди Мария (Диаби, 59), Мбаппе, Нкунку.

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Эль-Хаджам (Конате, 67), Гансу (Бодмер, 74), Монкондюи, Гнахоре (Блен, 81), Годдос, Отеро.

Судья: Лесаж.

20 октября. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

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