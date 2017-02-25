00:56 | ФУТБОЛ — Франция

"Ницца" одержала волевую победу над "Монпелье"

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"Ницца" в матче 27-го тура чемпионата Франции обыграла на своем поле "Монпелье" - 2:1. На гол Мунье, забитый в начале встречи, дублем во втором тайме ответил Микаэль Ле Биан. После этой победы команда догнала "Монако" в турнирной таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур 

"Ницца" - "Монпелье" - 2:1 (0:1)

Голы: Мунье, 9 (0:1). Ле Биан, 68 (1:1). Ле Биан, 85 (2:1). 

"Ницца": Кардиналь, Данте, Байс, Далберт, Оббади (Козьелло, 88), Беланда, Суке, Эйсерик (Срарфи, 87), Сери, Сиприен, Донис (Ле Биан, 60).

"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Конгре, Руссийон (Деплань, 78), Мукьеле, Сессеньон, Будебуз, Лан, Силла (Долли, 88), Скири, Мунье (Мбенза, 70).

Предупреждения: Беланда, 49. Далберт, 71. 

Судья: Шнайдер.

24 февраля. Ницца. Стадион Allianz Riviera.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/

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