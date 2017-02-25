"Ницца" одержала волевую победу над "Монпелье"

"Ницца" в матче 27-го тура чемпионата Франции обыграла на своем поле "Монпелье" - 2:1. На гол Мунье, забитый в начале встречи, дублем во втором тайме ответил Микаэль Ле Биан. После этой победы команда догнала "Монако" в турнирной таблице.
Чемпионат Франции
Лига 1
27-й тур
"Ницца" - "Монпелье" - 2:1 (0:1)
Голы: Мунье, 9 (0:1). Ле Биан, 68 (1:1). Ле Биан, 85 (2:1).
"Ницца": Кардиналь, Данте, Байс, Далберт, Оббади (Козьелло, 88), Беланда, Суке, Эйсерик (Срарфи, 87), Сери, Сиприен, Донис (Ле Биан, 60).
"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Конгре, Руссийон (Деплань, 78), Мукьеле, Сессеньон, Будебуз, Лан, Силла (Долли, 88), Скири, Мунье (Мбенза, 70).
Предупреждения: Беланда, 49. Далберт, 71.
Судья: Шнайдер.
24 февраля. Ницца. Стадион Allianz Riviera.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/