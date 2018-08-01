Гжегож Крыховяк: "Монако"? Головин выбрал правильное направление"

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк в интервью "СЭ" сказал, что полузащитник Александр Головин поступил правильно, перейдя из ЦСКА в "Монако". Также хавбек железнодорожников, большую часть карьеры выступавший во Франции, дал совет 22-летнему россиянину.

– Александр Головин сейчас перешел в "Монако". Дайте совет, как ему проще адаптироваться.

– Хочу сказать, что он выбрал правильно направление. В Монако одни русские! Не переживайте, он быстро освоится.

– А где много поляков?

– В Англии и Ирландии. Я часто встречал соотечественников в Лондоне. Очень неожиданно и приятно было общаться на польском в центре британской столицы. (Ярослав СУСОВ)

Полная версия интервью с Гжегожем Крыховяком

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