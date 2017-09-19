Эдинсон Кавани: "Информация о конфликте с Неймаром – ложь"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани опроверг информацию о конфликте с одноклубником Неймаром. Ранее сообщалось, что уругваец не дал бразильцу пробить пенальти в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0), после чего игроки чуть не подрались в раздевалке.

– Не знаю, почему все поверили в эту историю, – цитирует Sport.es Кавани. – Споры – обычное дело для футбола. О том, что все обсуждают якобы конфликт с Неймаром узнал от брата. Но это ложная информация. Неймар – новичок нашей команды, с которым мы лучше будем узнавать друг друга с каждым днем. Мы все хотим, чтобы он поскорее адаптировался в "ПСЖ".

Тиагу Силва разнял драку Кавани и Неймара в раздевалке //

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СМИ: конфликт между Кавани и Неймаром возник из-за денежного бонуса лучшему бомбардиру