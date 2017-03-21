Дидье Дешам: "Мбаппе нужно справиться с настигшей его популярностью"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что нападающему Кильяну Мбаппе стоит подождать дебюта в национальной команде. 18-летний француз впервые был приглеш в состав "трехцветных".

- В идеале, я могу выпустить Мбаппе в стартовом составе, - цитирует Orange Дешама. - Но мне кажется логичным, что не следует торопить события. Это не потому, что он впервые в национальной команде. Его уровень не вызывает сомнений. В определенный момент у него появится игровое время. Сейчас Кильяну нужно справиться с настигшей его популярностью. С подобным сталкивается любой игрок. Потребуется время, чтобы поговорить с ним и посмотреть, как он развивается.