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Берич перенес операцию, но успеет восстановиться к матчу с "МЮ"

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Нападающий "Сент-Этьена" Роберт Берич будет вынужден пропустить три недели, сообщает пресс-служба клуба. В среду 25-летнему словенцу была сделана операция на правом колене, которое было прооперировано ранее в ноябре из-за разрыва крестообразной связки. Отмечается, что вмешательство хирургов было не из-за рецидива, а ради чистки колена, которое беспокоило футболиста. Ожидается, что игрок вернется в строй через три недели, поэтому его участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (16 февраля) не вызывает вопросов.

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