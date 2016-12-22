Берич перенес операцию, но успеет восстановиться к матчу с "МЮ"

Нападающий "Сент-Этьена" Роберт Берич будет вынужден пропустить три недели, сообщает пресс-служба клуба. В среду 25-летнему словенцу была сделана операция на правом колене, которое было прооперировано ранее в ноябре из-за разрыва крестообразной связки. Отмечается, что вмешательство хирургов было не из-за рецидива, а ради чистки колена, которое беспокоило футболиста. Ожидается, что игрок вернется в строй через три недели, поэтому его участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (16 февраля) не вызывает вопросов.