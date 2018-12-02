Сергей Анохин: "Россия поборется с Бельгией за первое место, но и остальные соперники крепкие"

Вице-президент РФС Сергей Анохин поделился впечатлениями от жеребьевки отборочного этапа к Евро-2020.

"В мировом футболе сейчас нет слабых соперников. Уверен, что Россия будет бороться за первое место с Бельгией. Наша команда приложит максимум усилий, чтобы удачно пройти отборочный турнир и выйти в финальную стадию чемпионата Европы. Тем более что четыре матча Евро пройдут в России. Есть группы и потяжелее. Спустя рукава и с шапкозакидательским настроением нельзя ни к кому относиться. Безусловно, надо побеждать в каждом матче, такая установка у наших футболистов есть. Бельгийцы показали очень хороший футбол и результат на чемпионате мира, у них системная работа в федерации, футбол на подъеме. Остальные соперники по группе достаточно крепкие, каждый будет играть на победу. Шотландия - серьезный соперник, на Кипре научились играть в футбол. Сан-Марино - экзотическая команда, интересно будет посмотреть страну", - цитирует функционера "Р-Спорт".

Сборная России попала в одну группу с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Согласно регламенту соревнований, из каждой группу напрямую на чемпионат Европы выйдут первые две сборные. Оставшиеся четыре путевки на Евро будут разыграны весной 2020 года в Лиге наций.

Соперники России в отборочном турнире Евро-2020. Итоги жеребьевки