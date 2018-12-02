Роберто Мартинес: "Россия выглядит очень уверенно, что показала на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2018. Бельгийцы сыграют в группе со сборными России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

- Достаточно ровная группа. Россия выглядит очень уверенно, что показала на чемпионате мира, - цитирует sporza Мартинеса. - Она способна выигрывать у лучших сборных, например, Испании. Шотландия отличается от той сборной, с которой мы играли в сентябре. У них появилось много молодых игроков. У Кипра очень талантливый тренер, она в определенной степени сильная. У Казахстана болгарский тренер, который всегда хорошо готовит свою команду.

Но дело не в соперниках, а в том, как будем играть мы. От лидера мирового рейтинга ожидают, что он всех победит, но если начать так думать, сразу все пойдет не так.