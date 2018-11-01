Оргкомитет "Россия-2020" при организации матчей в Петербурге будет работать по схеме ЧМ

Глава оргкомитета "Россия-2020" Алексей Сорокин отметил. что при проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы 2020 года будет работать по схеме организации матчей чемпионата мира, которые летом прошли на арене "Санкт-Петербург".

На арене "Санкт-Петербург" пройдут три матча чемпионата Европы 2020 года в рамках группового этапа, а также четвертьфинал. На днях в Санкт- Петербурге была с инспекцией комиссия УЕФА.

- Визит вчера завершился, никаких замечаний комиссией высказано не было, просто вносится больше ясности в параметры организации Евро, - цитирует ТАСС Сорокина. - Подробное внимание было уделено вопросам безопасности, здесь задача у комиссий стоит непростая, поскольку надо примирить разные страны, города и практики организаций, свести все это в одну систему, - сказал Сорокин. - Отмечу, что в этом плане у нас большой опыт, поскольку только что прошел чемпионат мира. Поэтому мы с членами комиссий говорим на одному языке и друг друга прекрасно понимаем.

Конечно, практика организации матчей чемпионата Европы отличается от практики проведения матчей "Зенита". Говоря про схему организации матчей, мы скорее будем работать по схеме чемпионата мира. Конечно, масштаб чуть меньше - меньше парковки внутри периметра, меньше нагрузки на стадион и так далее. Следующий визит комиссии УЕФА ориентировочно пройдет летом, но это не значит, что работа не будет вестись, мы будем взаимодействовать с коллегами в ежедневном режиме.