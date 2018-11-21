Корзины жеребьевки отбора Евро-2020: с кем сыграет Россия?

По результатам Лиги наций определились корзины для жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Рейтинг был составлен на основе мест, которые заняли команды в своих группах. Кроме того, учитывались следующие показатели: количество очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество забитых мяче и так далее.

Сборная России попала во 2-ю корзину перед жеребьевкой. Команда Станислава Черчесова в отборе точно не сыграет со сборными Германии, Исландии, Боснии, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса и Чехии.

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фареры.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Команды при жеребьевке будут разбиты на 10 групп - по 5 или 6 сборных. По две лучшие из каждой группы получат прямые путевки в финальный турнир.

Жеребьевка состоится 2 декабря в Дублине. Матчи отборочного турнира будут проведены в 2019 году - в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре.

Еще 4 путевки будут разыграны в плей-офф в марте 2020 года. Участники матчей на вылет определятся по итогам Лиги наций. Туда попадут по 4 лучшие команды из каждого дивизиона (А, В, С, D) без учета сборных, которые получат прямые путевки в отборе Евро-2020.