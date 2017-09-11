Свешников, Страхов и Соколов подали в суд на ВАДА и Макларена

Российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов подали иск на ВАДА и Ричарда Макларена в верховный суд Онтарио, сообщает журналист BBC Дэн Роан.

Спортсмены были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 на основании отчета Макларена о допинге в российском спорте. Они подавали иск в CAS, но он был отклонен.

В иске в суд Онтарио спортсмены утверждают, что были несправедливо обвинены в причастности к антидопинговым нарушениям, из-за чего не смогли поехать на Игры в Рио и получили удар по репутации.