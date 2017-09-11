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19:52 | ВЕЛОСПОРТ

Свешников, Страхов и Соколов подали в суд на ВАДА и Макларена


Российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов подали иск на ВАДА и Ричарда Макларена в верховный суд Онтарио, сообщает журналист BBC Дэн Роан. 

Спортсмены были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 на основании отчета Макларена о допинге в российском спорте. Они подавали иск в CAS, но он был отклонен. 

В иске в суд Онтарио спортсмены утверждают, что были несправедливо обвинены в причастности к антидопинговым нарушениям, из-за чего не смогли поехать на Игры в Рио и получили удар по репутации.

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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