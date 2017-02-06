23:19 6 февраля | АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Украденная футболка квотербека "Пэтриотс" оценена в полмиллиона долларов

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После финала Супербоула, в котором "Нью-Игнленд" обыграл "Атланту" (34:28 ОТ), у квотербека "Пэтриотс" Тома Брэди была украдена игровая футболка, сообщает bloomberg. Позже руководитель аукционного сообщества в Нью-Джерси Кен Голдин заявил, что чемпионский предмет одежды может быть оценен в 500 тысяч долларов.

– Это самый популярный футболист из всех существующих, – сказал Голдин. – Вероятно, он второй после Майкла Джордана.

Сам футболист, узнавший о пропаже, отметил, чтобы ему дали знать, если вдруг увидят его футболку на интернет-аукционах. Напомним, что Брэди выиграл свой пятый Супербоул.

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Материалы REN-TV

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