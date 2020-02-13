Когда Малком вернется на поле? Отвечает сам игрок

Нападающий «Зенита» Малком отметил, что его травма, из-за которой он не смог сыграть за свою новую команду в Лиге чемпионов, оказалась для него очень обидным фактом.

— Ожидания по возвращению на поле в официальной игре? — Я всегда хочу играть, но знаю, что еще не готов на сто процентов, знаю, что мне нужно улучшить физическую форму, — цитирует официальный сайт «Зенита» высказывания форварда в интервью бразильскому изданию Yahoo Esportes. — Сейчас набираю минуты в товарищеских матчах и шаг за шагом приближаюсь к 29-му числу.

Получить травму во втором матче было очень обидно, потому что я приехал играть в Лиге чемпионов, помогать своим одноклубникам и приносить радость болельщикам «Зенита». Но это просто вещи, которые случаются, вещи, о которых ты не можешь думать, потому что если ты думаешь о них, то в конце концов они происходят. Подобные мысли нужно отложить в сторону и думать наперед. Так уж случилось, что я получил травму, но теперь я готов играть. Надеюсь, смогу делать это как можно скорее.

Малком получил повреждение в матче 5-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:0). 10 октября форвард перенес операцию. В текущем сезоне нападающий провел два матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Футболист перешел в российский клуб из «Барселоны» в августе за 40 миллионов евро.