Борец Власов ставит перед собой задачу выиграть золото Олимпиады в Париже

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов ответил на вопрос, ставит ли он перед собой задачу взять золото Олимпиады в Париже.

«Да. Но чтобы туда попасть, мне нужно взять лицензию, выступать внутри страны. Это достаточно сложный, большой путь. Я сейчас не могу сказать, что уже готовлюсь к Олимпиаде, консервируюсь, выхожу на финишную прямую. Нет, мне нужно находиться в обойме, участвовать раз в три месяца в каком-то старте. В России никогда не было дефицита кадров. Здесь нужно всегда подтверждать свое лидерство. Казалось бы, в том цикле я шел первым номером, вроде все было хорошо. Но потом я раз-два ошибся — и это привело к тому, что я пропустил Олимпиаду», — приводит слова Власова «Известия».

Ранее Власов пропустил Олимпиаду в Токио, которая проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В октябре россиянин завоевал золото чемпионата мира, обыграв в финале азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 2:1.