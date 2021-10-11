Власов рассказал, что долго не мог уснуть после победы на чемпионате мира по борьбе

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов поделился эмоциями после чемпионата мира по спортивной борьбе в Осло.

«Оно (золотая медаль чемпионата мира) даже важнее, чем золото Олимпийских игр. Я готовился к этому чемпионату мира, как к третьей Олимпиаде. Весь тот объем, который я готовил к ОИ, вылился здесь. Я очень тяжело пережил то, что не поехал в Токио. Для меня было очень важно выплеснуть вот эту наработанную силу, наработанные объемы. И я выплеснул их на первенстве планеты. Стать лучшим в мире — нет ничего слаще! Я с 2015 года не выигрывал ЧМ. Самые тяжелые, самые сложные дни для меня были в этом году. Именно так я хотел его закончить», — приводит слова Власова «Известия».

Также Власов рассказал, что долго не мог заснуть после победы на турнире.

«Когда я впервые выиграл, у меня были как раз такие ощущения — долго не мог уснуть. Не верил, что стал чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Хотя бы раз встать на эту ступень, заразиться этим — и все, ты становишься человеком, который, можно сказать, зависим от побед. Но это хорошая зависимость. Посмотрите на многих великих спортсменов — пока есть здоровье, они выступают».

В финале чемпионата мира Власов победил азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 2:1.