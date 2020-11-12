Умер профессор и мастер спорта по греко-римской борьбе Анатолий Бирюков

Профессор кафедры физической реабилитации и оздоровительной культуры РГУФКСМиТ Анатолий Бирюков скончался на 91-м году жизни.

Бирюков был мастером спорта по греко-римской борьбе. По окончании школы рабочей молодежи и службы в спортивной роте окончил школу тренеров при Государственном университете физкультуры, спорта, молодежи и туризма. Работал со сборными СССР, ездил на чемпионаты мира и Олимпийские игры в составе национальных команд. В 2011 году Бирюкова удостоили медалью Пьера де Кубертена за заслуги в развитии олимпийского движения.

Бирюков — автор более 400 научно-методических работ, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и обладателем Почетной грамоты президента России «За заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Всемирных универсиадах и Олимпийских играх».