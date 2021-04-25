Евлоев выиграл золотую медаль чемпионата Европы в Варшаве

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев выиграл золотую медаль в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы в Варшаве. В финале он со счетом 8:0 победил венгра Балажа Кисса.

Бронзовые награды завоевали итальянец Николоз Кахелашвили и белорус Николай Стадуб.

Евлоев стал двукратным чемпионом Европы. Также у него две золотые награды чемпионатов мира и две победы на Кубке мира.