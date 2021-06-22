Борьба
Греко-римская
Новости
Олимпиада
Новости   //    Борьба   //    Греко-римская борьба

Михаил Мамиашвили: «Власов остается кандидатом на участие в Олимпиаде»

14:45
Теги:

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал слова главного тренера сборной Гоги Когуашвили. В интервью сайту федерации специалист заявил, что олимпийский чемпион Роман Власов не является кандидатом на поездку в Токио.

— Никто никого не сбрасывает со счетов. Хочу еще раз повторить слова главного тренера Гоги Когуашвили, я полностью с ним согласен. Роман принес огромную пользу нашему виду спорта, российской сборной команде. На нем выросли огромное количество ребят и будет еще расти огромное количество. Он оказывает неоценимую помощь и будет это делать. Все в его руках. На все воля божья — терпение, колоссальный труд, только через это. И системное утверждение своей состоятельности своими результатами. Это те паззлы, которые дают право нести ответственность за результат. У нас еще до Олимпиады столько времени. На сегодняшний день Власов не является основным кандидатом на участие в Олимпийских играх. Но он является кандидатом на участие в Олимпиаде.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Читайте также

«Красиво на дно пошли и скрасили вечер». Что на Украине думают о вылете России с Евро-2020
Хорватия — Шотландия: прогноз Дмитрия Хомухи на матч Евро-2020
От кого прячетесь? Сборная вернулась в Россию и окружила себя ОМОНом
Незыгарь: Черчесову предложили уйти в отставку с поста главного тренера сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
vs
1
Офсайд