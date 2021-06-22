Михаил Мамиашвили: «Власов остается кандидатом на участие в Олимпиаде»

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал слова главного тренера сборной Гоги Когуашвили. В интервью сайту федерации специалист заявил, что олимпийский чемпион Роман Власов не является кандидатом на поездку в Токио.

— Никто никого не сбрасывает со счетов. Хочу еще раз повторить слова главного тренера Гоги Когуашвили, я полностью с ним согласен. Роман принес огромную пользу нашему виду спорта, российской сборной команде. На нем выросли огромное количество ребят и будет еще расти огромное количество. Он оказывает неоценимую помощь и будет это делать. Все в его руках. На все воля божья — терпение, колоссальный труд, только через это. И системное утверждение своей состоятельности своими результатами. Это те паззлы, которые дают право нести ответственность за результат. У нас еще до Олимпиады столько времени. На сегодняшний день Власов не является основным кандидатом на участие в Олимпийских играх. Но он является кандидатом на участие в Олимпиаде.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.