Акиев стал победителем чемпионата Европы
21:57
Российский борец греко-римского стиля Адлан Акиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 82 кг. Турнир проходит в Варшаве.
В финале 28-летний россиянин победил представителя Белоруссии Радика Кулиева.
Бронзовые медали завоевали немец Ханнес Вагнер и представитель Грузии Айвенго Рикадзе.
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