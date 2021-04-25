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Акиев стал победителем чемпионата Европы

21:57

Российский борец греко-римского стиля Адлан Акиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 82 кг. Турнир проходит в Варшаве.

В финале 28-летний россиянин победил представителя Белоруссии Радика Кулиева.

Бронзовые медали завоевали немец Ханнес Вагнер и представитель Грузии Айвенго Рикадзе.

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