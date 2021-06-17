В Токио нас ждет самый безумный олимпийский турнир. Возможно, последний в истории

В штанге за допинг выгнали лидеров, федерация погрязла в коррупции, а на золото претендует трансгендер.

Странностей на Олимпиаде в Токио будет предостаточно. Здесь и безумные антиковидные меры, и отсутствие иностранных зрителей, и вообще сам факт проведения Игр в городе, где абсолютное большинство жителей категорически против. Но самым безумным олимпийским турниром наверняка станут соревнования по тяжелой атлетике. Хотя бы потому, что там под разнообразными допинговыми санкциями находятся сразу 25 стран, то есть вообще практически все участники Игр! Не обошлось без наказания и в отношении России.

Из-за санкций пришлось искать спортсменов в Папуа — Новой Гвинее

Международная федерация (IWF) несколько лет назад превратилась в яростного борца с допингом. Основания были — иначе тяжелую атлетику выкинули бы из олимпийской программы, не дожидаясь Игр в Токио. Слишком уж много скандалов при крайне низких рейтингах трансляций.

В итоге IWF придумала правило: за 20 и более допинговых нарушений (считая перепроверки) сокращать национальную квоту с восемью спортсменов до двух (по одному мужчине и женщине, которые могут выступать в любых весовых категориях). Если нарушений больше 10, но меньше 20 — могут выступать в общей сложности четверо штангистов. Если же страна совсем не справляется с борьбой с допингом и не выполняет требований — ее исключают совсем.

По состоянию на данный момент всего по одному спортсмену в мужском и женском зачете выставят семь стран, включая Россию. Еще 12 стран будут иметь по два спортсмена. А Таиланд, Египет и Малайзию выгнали окончательно и бесповоротно.

Остается всего две страны-лидера, которые не пострадали от допинговых санкций, — это Китай и США. Только они будут выступать полным составом, а значит, с большой долей вероятности поделят все золото между собой. Противостоять им будут порой совсем странные спортсмены вроде представителей Папуа — Новой Гвинеи или Мадагаскара. А еще, например, Лорелл Хоббард из Новой Зеландии, которая прошла через процедуру смены пола. Впрочем, у нее с учетом массовых снятий лидеров даже есть теоретические шансы на награду.

За Олимпийский комитет России в Токио выступят Тимур Наниев (до 109 кг) и Кристина Соболь (до 49 кг). Оба — призеры недавнего чемпионата Европы в Москве. Но говорить об их медальных перспективах на мировом уровне пока сложно. Все-таки между тяжелой атлетикой в Европе и остальном мире по-прежнему пропасть.

Штанга на волоске от исключения из олимпийской программы

Отдельный ужастик — это история со сменой власти в международной федерации. С именами президентов IWF, похоже, запутались сами тяжелоатлеты. Еще в прошлом году небезызвестный у нас профессор Ричард Макларен опубликовал доклад о коррупции. Он нашел массу неприглядных историй, после которых многолетний глава IWF Тамаш Аян не может больше похвастаться честным именем.

А дальше начался хаос. Временного президента американку Урсулу Папандреа опрокинула коалиция ее соперников. После этого Папандреа собрала свою группировку союзников и теперь будет бороться за то, чтобы стать президентом постоянным.

Опять же тут стоит помнить, что странно было бы бороться за пост президента представителям стран, которые в настоящее время находятся под допинговыми санкциями. А это исключает из числа кандидатов массу сильных персон. И фактически сужает круг претендентов до минимума. Что абсолютно не мешает россиянам, туркам и азиатам активно участвовать в предвыборной закулисной борьбе.

В общем, неудивительно, что Международный олимпийский комитет всерьез задумался о перспективах тяжелой атлетики в программе Игр. Пока что в Париже-2024 сократят только количество дисциплин. Но если все останется как есть — скорее всего, штангисты будут разбираться со своими допинговыми и коррупционными скандалами уже самостоятельно, не в статусе олимпийского вида спорта.