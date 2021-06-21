«Это какой-то бред!» Штангисты ополчились против новозеландского трансгендера

Лорелл Хаббард, которая еще восемь лет назад соревновалась среди мужчин, будет претендовать на медаль на Олимпиаде в Токио.

Хаббард станет первым в истории трансгендером на Олимпийских играх. Ее официально включили в состав сборной Новой Зеландии. Сейчас штангистка — четвертый номер мирового рейтинга в категории свыше 87 кг. В 2017-м она завоевала серебро чемпионата мира, а два года спустя — победила на Тихоокеанских играх в Самоа. Учитывая общую непредсказуемость мировой штанги, сейчас Хаббард — реальный претендент на олимпийскую награду.

Хаббард благодарит свой народ за поддержку

— Три года назад я сломала руку, и тогда казалось, что моя спортивная карьера закончена, — напомнила довольная Хаббард в своем заявлении для прессы, которое было сделано после официального включения в состав олимпийской сборной. — Но благодаря безумной поддержке и любви моего народа я смогла преодолеть темные времена. На протяжении последних 18 месяцев я убедилась, что дружба и взаимопомощь творят чудеса.

Главное чудо случилось с Хаббард восемь лет назад, когда она завершила процедуру смены пола. До 35 лет она выступала среди мужчин и была даже рекордсменом своей страны среди юниоров. Но потом стала женщиной — официально, и в спорте в том числе. После перехода ее результаты тут же стали считаться выдающимися, хотя в мужской категории Хаббард была скорее ветераном.

Сейчас она сумела отобраться на Олимпиаду — в 43 года. Для штанги — необычный возраст, новозеландка здесь станет самой возрастной участницей в истории. Обычно к этому возрасту теряется взрывная сила и накапливаются травмы. Но только не в этом случае.

Интересно, что категорически против выступления Хаббард в Токио высказываются даже обычно толерантные спортсмены и чиновники. Например, одна из будущих соперниц Лорелл, бельгийка Анна Ванбеллинген, назвала все происходящее «плохой шуткой».

— Любой, кто занимался тяжелой атлетикой на высоком уровне, понимает, что эта ситуация в корне нечестная по отношению к остальным спортсменам, — написала бельгийка. — Мы упускаем шанс своей жизни — выиграть олимпийскую медаль — и ничего не можем сделать. Получается, что вопрос идеологии и недискриминации трансгендеров важнее наших жизней, наших карьер.

Соболь будет сложно, на очень высокие места не рассчитываем

Россиянок в числе соперниц Хаббард в Токио не будет — из-за допинговых санкций мы можем заявить в штанге всего одну участницу, и она будет соревноваться в более легкой весовой категории. Тем не менее общую позицию по поводу новозеландки в России поддерживают.

— Лично я считаю, что она не должна выступать, — заявил «СЭ» бывший президент Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов. — Все это очень странно: сегодня я чувствую себя мужчиной, а завтра женщиной... Какой-то бред, я этого не понимаю. Она имеет право, конечно, делать со своим телом что угодно. Но не соревноваться при этом с женщинами.

— Хаббард способна взять медаль в Токио?

- Почему нет? Женская штанга непредсказуема, особенно после того, как у них уравняли количество участниц с мужчинами. По результатам Хаббард это возможно. Но я бы этого не хотел.

— А у России медали в штанге будут?

— У мужчин Тимур Наниев, который выступает в категории до 109 кг, может быть близко к пьедесталу. Я не говорю, что на нем, но близко... Кристине Соболь будет сложно, здесь я бы на очень высокие места не рассчитывал.