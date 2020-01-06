ВАДА займется фильмом Зеппельта о допинге и коррупции в тяжелой атлетике

Международное антидопинговое агентство (ВАДА) выступила с заявлением на официальном сайте касаемо обвинений телеканала ARD в адрес Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В фильме журналиста Хайо Зеппельта говорится о том, что руководитель IWF Тамаш Аян виновен в создании культуры коррупции и сокрытии допинга в организации. IWF уже отвергла эти обвинения.

— ВАДА взяло на заметку фильм телеканала ARD, в котором выдвинуты обвинения в адрес Международной федерации тяжелой атлетики, — отмечается в сообщении. — Подтверждаем, что независимый отдел расследований принял во внимание обвинения и продолжит расследование возможных нарушений Мирового антидопингового кодекса. Однако, пока расследование продолжается, других комментариев на этот счет делаться не будет.

Поскольку дело также касается конкретных обвинений в адрес тяжелоатлетов из Тайланда, что было неизвестно и вызывает серьезную обеспокоенность, то агентство свяжется с IWF, с антидопинговым ведомством Тайланда и другими сторонами, чтобы получить полную картину ситуации. ВАДА предпримет все необходимые меры, если нарушения со стороны конкретных лиц или антидопинговых организаций будут установлены.

МОК попросил Зеппельта предоставить материалы о коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики