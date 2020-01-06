МОК попросил Зеппельта предоставить материалы о коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на фильм немецкого телеканала ARD касаемо коррупции и допинга в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В фильме журналиста Хайо Зеппельта говорится о том, что руководитель IWF Тамаш Аян виновен в создании культуры коррупции и сокрытии допинга в организации.

МОК также отметил, что полностью доверяет Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), которое контролирует международные федерации. Поэтому ожидаются объяснения от ВАДА. Кроме того, МОК создал специальную комиссию, которая займется расследованием конкретных случает нарушений, упомянутых в фильме. В частности, она займется делом бронзового призера Олимпиады в Лондоне Раттикан Гульнои. В фильме спортсменка из Тайланда призналась в употреблении допинга.

— В 2010 году в МОК поступила жалоба на главу IWF Тамаша Аяна, — отмечается в сообщении МОК. — Предполагалось, что в IWF были финансовые нарушения. Тогда дело передали в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он постановил, что ни МОК, ни CAS не имеют юрисдикции для вмешательства во внутренние счета международной федерации.

Поэтому МОК закрыл дело в 2012 году. Учитывая нынешние изменения в Этическом кодексе МОК и то, что телеканал может обладать новой информацией, главный специалист по этике и соответствию МОК попросит ARD предоставить всю имеющуюся документацию. МОК при этом подчеркивает, что презумпция невиновности касается всех задействованных в этом лиц.