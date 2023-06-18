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Сегодня, 12:15

Тренер сборной России объяснил ухудшение результатов штангистки Кашириной отсутствием мотивации

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов прокомментировал ухудшение результатов штангистки Татьяны Кашириной.

«Татьяна сейчас тренируется, как любитель, в свободное от работы время. А так она учится, работает, у нее другие приоритеты. На сборы с командой Каширина не ездит, приходит в зал и тренируется для себя. Если бы перед ней стояла бы какая-то цель, то, наверно, она подготовилась бы получше, а сейчас просто мотивации нет никакой у спортсменки», — цитирует Аниканова ТАСС.

Каширина стала победителем чемпионата России, проходившего в Новом Уренгое в весовой категории до 87 кг, набрав по сумме двоеборья 265 кг. Ранее 32-летняя спортсменка завоевала золото на Кубке России в Грозном с результатом 275 кг.

Источник: https://tass.ru/sport/18052405
Татьяна Каширина
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