Состав сборной России по тяжелой атлетике на Игры стран СНГ будет определен в июле

Старший тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Ибрагим Самадов рассказал, когда тренерский штаб национальной команды определится с составом на II Игры стран СНГ.

«Чемпионат России по тяжелой атлетике, который завершился в пятницу в Новом Уренгое, являлся отборочным стартом на II Игры стран СНГ, — цитирует ТАСС Самадова. — В конце июля будет определен окончательный состав на этот турнир, который является для нас главным стартом года. У нас после чемпионата России нет большого времени на отдых. 17 июля в Рузе начнется очередной тренировочный сбор команды, на котором продолжим готовиться к Играм стран СНГ. Я попросил ребят по возможности не расслабляться и поддерживать свою форму, потому что после месяца отдыха дома нельзя за две-три недели нормально подготовиться к соревнованиям. Сделаем все возможное, чтобы спортсмены подошли к турниру в оптимальной форме».

Игры стран СНГ будут проходить в Белорусси. Соревнования по тяжелой атлетике пройдут с 4 по 10 августа в Гродно.