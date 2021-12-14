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Россиянка Сотиева завоевала бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике

19:36

Россиянка Яна Сотиева заняла третье место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 76 кг.

По итогам двух упражнений российская спортсменка показала результат 242 кг (112 кг в рывке и 130 кг — в толчке), завоевав малое золото в рывке.

Первой стала штангистка из Южной Кореи Ли Мин Чи, второй — американка Мэтти Роджерс.

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Иван Шитик все материалы автора
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