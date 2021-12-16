Штангист Албегов возобновил тренировки после окончания дисквалификации

Двукратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Олимпиады 2012 года в Лондоне Руслан Албегов, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, возобновил тренировки.

«Руслан уже начал тренироваться, но полгода назад он перенес коронавирус и сейчас восстанавливается, — цитирует ТАСС тренера спортсмена Казбека Золоева. — Я бы не назвал его сегодняшние тренировки полноценными, но желание есть. Посмотрим, насколько физически и морально он готов, но пока никаких планов я строить не хочу».

«Скорее всего, на ближайшем Кубке России мы его не увидим и, следовательно, про его участие в чемпионате Европы тоже пока говорить не приходится. Более вероятно, что Руслан подготовится к летнему чемпионату России, по итогам которого будет отбираться состав на чемпионат мира. Но, повторюсь, какие-то конкретные планы сейчас строить сложно. Сначала надо дождаться, когда он начнет полноценно тренироваться», — заключил тренер.

33-летний Албегов был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Срок наказания истек 12 ноября.

Албегов на Олимпийских играх в Лондоне завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 105 кг. Также у него две победы на чемпионатах мира (2013, 2014) и две — на чемпионатах Европы (2012, 2013).