Ибрагим Самадов утвержден тренером мужской сборной России по тяжелой атлетике

Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) единогласно утвердил Ибрагима Самадова на посту главного тренера мужской сборной страны, информирует ТАСС.

До 20 сентября 53-летний Самадов занимал пост старшего тренера мужской юниорской сборной России.

Официальное назначение Самадова на пост главного тренера состоится после того, как соответствующий приказ подпишет министр спорта РФ Олег Матыцин.

Самадов является победителем чемпионата мира 1991 года в составе сборной СССР (весовая категория до 82,5 кг), в 1992 году также выиграл чемпионат Европы в Венгрии. Летом того же года на Олимпиаде в Барселоне он стал третьим с одинаковым результатом с золотым и серебряным призерами Игр, но уступил им из-за большего собственного веса.

Самадов, крайне разочарованный третьим местом, во время церемонии награждения отказался принять бронзовую медаль, положил ее на пьедестал и ушел за кулисы. За этот поступок Международный олимпийский комитет принял решение о пожизненной дисквалификации спортсмена, которая позднее была сокращена до двух лет.