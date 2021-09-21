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Хабаровск примет чемпионат России по тяжелой атлетике в 2022 году

10:05
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что чемпионат России в 2022 году пройдет в Хабаровске.

«Следующий чемпионат страны уже стоит в нашем календаре, он должен пройти в Хабаровске», — цитирует Агапитова ТАСС.

Чемпионат России должен пройти с 4 по 13 июля 2022 года. Он станет основным этапом отбора в состав сборной на октябрьский чемпионат мира в Китае.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12462875

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Александр Кравченко все материалы автора

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