Хабаровск примет чемпионат России по тяжелой атлетике в 2022 году
10:05
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что чемпионат России в 2022 году пройдет в Хабаровске.
«Следующий чемпионат страны уже стоит в нашем календаре, он должен пройти в Хабаровске», — цитирует Агапитова ТАСС.
Чемпионат России должен пройти с 4 по 13 июля 2022 года. Он станет основным этапом отбора в состав сборной на октябрьский чемпионат мира в Китае.
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