Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «СЭ» прокомментировал новость об участии тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард на Олимпиаде в Токио в результате решения МОК о квалификации на Игры-2020 по рейтингу.

Как сообщает Inside the Games, правила отбора изменены из-за того, что из-за пандемии пришлось отменить много соревнований.

«Проблема обсуждающих заключается в том, что у трансгендеров есть повышенный гормональный фон. И ситуация может повернуться как в биатлоне, когда норвежцы на протяжении десятилетий имеют терапевтические допуски. Надо понимать, что сейчас страны будут готовить трансгендеров. И по факту они будут превосходит своих сверстников из-за повышенного гормонального фона. Оставьте эти определения про дурдом. У нас каждая страна станет перед выбором для того, чтобы достичь определенный результат. Сейчас все будет сводится к тому, что трансгендеры будут принимать препараты, которые снижают гормональный фон. И не надо забывать, что на Западе сегодняшний мальчик может стать девочкой, сделав определенную операцию. Это все глобальная политическая игра для того, чтобы завоевать большее количество медалей, которые идут в зачет», — сказал Валуев «СЭ».

Десять лет назад Хаббард носила имя Гэвин и считалась одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин своей страны, хотя на международном уровне особых успехов не было. В 35 лет Гэвин завершил карьеру и стал работать в местной федерации. А потом решил сменить пол и получил новое имя Лорел. После этого возрастная штангистка неожиданно завоевала серебро чемпионата мира-2017, а потом выиграла Тихоокеанские Игры. Медали были завоеваны по всем правилам — Хаббард выполнила требования МОК относительно генной терапии.

(Владислав Флегонтов)