18:17 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

CAS рассмотрит иск ФТАР 26 января

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Спортивный арбитражный суд Лозанны опубликовал список заседаний на январь 2017 года. Среди прочих дел CAS рассмотрит два дела с участием россиян. 12 января состоится слушание иска ИААФ к ВФЛА и ходоку Станиславу Емельянову

26 января будет рассмотрено дело ФТАР против Международной федерации тяжелой атлетики. Подробности этих исков не разглашаются. Ранее IWF приостановила членство ФТАР, вследствие чего россияне пропустили Олимпиаду-2014, а также не могут получить допуск к другим международным соревнованиям.

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