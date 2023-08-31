Агапитов считает, что оправдательное решение в отношении Кашириной было бы верным

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов считает, что оправдательное решение в отношении россиянки Татьяны Кашириной было бы верным.

«Это все старая история. Как вы помните, Каширина была отстранена от спорта еще в 2020 году за нарушение, которое якобы случилось более 10 лет назад. Но Татьяна тогда доказала свою правоту, вернулась и начала выступать. Но РУСАДА и WADA подали апелляцию, и CAS принял их сторону, дисквалифицировав спортсменку на восемь лет. Мы сильно надеялись и держали кулаки, чтобы спортсменка имела возможность продолжать выступления. Но по подобным делам в России около 300 представителей из разных видов спорта ранее были дисквалифицированы. И если бы Татьяну оправдали, то получился бы скандальный прецедент. Но я считаю, что было бы правильно и справедливо оправдать нашу спортсменку, как и многих других россиян, которые ранее были наказаны. Если бы суд сейчас оправдал Каширину, то налицо была бы видна неправота предыдущих решений по дисквалификации россиян. Я считаю, что должно было остаться в силе решение о невиновности Кашириной», — приводит слова Агапитова ТАСС.

В четверг CAS отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который снял обвинения с Кашириной в нарушении антидопинговых правил, и дисквалифицировал ее на восемь лет.