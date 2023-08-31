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Сегодня, 19:32

Тренер Кашириной сообщил, что у спортсменки нет денег для подачи апелляции на решение CAS

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер тяжелоатлетки Татьяны Кашириной Владимир Краснов сообщил, что спортсменка не обладает необходимыми финансовыми возможностями, чтобы обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о своей дисквалификации.

«Я не ожидал, что CAS отменит оправдательный приговор и дисквалифицирует Татьяну на восемь лет. Я рассчитывал, что вся эта история давно закончилась и спортсменка будет продолжать выступать. Восемь лет — это огромный срок, и понятно, что Каширина не вернется в тяжелую атлетику. Что касается возможности подачи апелляции, то для этого нужны очень большие деньги, которых ни у кого нет», — приводит слова Краснова ТАСС.

В четверг CAS отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который снял обвинения с Кашириной в нарушении антидопинговых правил, и дисквалифицировал ее на восемь лет.

Источник: https://tass.ru/sport/18628811
Татьяна Каширина
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