Женская сборная Аргентины на Кубке мира обыграла Кению в трех сетах

Женская сборная Аргентины в групповом турнире Кубка мира победила команду Кении со счетом 3:0 — (25:14, 25:19, 25:15).

Кения занимает последнее место, проиграв все свои матчи на турнире, а Аргентина — 9-е место с тремя очками. По регламенту турнира, команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель.

Кубок мира. Женщины

Групповой этап

Аргентина — Кения — 3:0 (25:14, 25:19, 25:15)