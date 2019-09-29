США обыграли Корею. Россия — третья на женском Кубке мира
06:56
Сборная США переиграла Корею в матче заключительного игрового дня Кубка мира-2019 (3:1).
Американки стали вторыми, оставив позади сборную Россию. Наша команда будет третьей вне зависимости от результата последней игры турнира с Бразилией.
Первой в Кубке мира-2019 стала сборная Китай.
Кубок мира
Женщины
Групповой этап
Корея — США — 1:3 (21:25, 16:25, 25:16, 22:25)
Дополнительная информация
https://volleyball.sport-express.ru/women/worldcup/2019/?from=header-main-menu