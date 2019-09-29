Сборная США переиграла Корею в матче заключительного игрового дня Кубка мира-2019 (3:1).

Американки стали вторыми, оставив позади сборную Россию. Наша команда будет третьей вне зависимости от результата последней игры турнира с Бразилией.

Первой в Кубке мира-2019 стала сборная Китай.

Кубок мира

Женщины

Групповой этап

Корея — США — 1:3 (21:25, 16:25, 25:16, 22:25)