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США обыграли Корею. Россия — третья на женском Кубке мира

06:56

Сборная США переиграла Корею в матче заключительного игрового дня Кубка мира-2019 (3:1).

Американки стали вторыми, оставив позади сборную Россию. Наша команда будет третьей вне зависимости от результата последней игры турнира с Бразилией.

Первой в Кубке мира-2019 стала сборная Китай.

Кубок мира

Женщины

Групповой этап

Корея — США — 1:3 (21:25, 16:25, 25:16, 22:25)

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/women/worldcup/2019/?from=header-main-menu

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