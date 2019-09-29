Королева стала лучшей блокирующей Кубка мира

Женская сборная России заняла третье место в итоговой таблице Кубка мира. Россиянки одержали восемь побед и потерпели три поражения.

Центральная блокирующая российской сборной Ирина Королева была названа лучшей блокирующей турнира. На ее счету 41 результативный блок.