Королева стала лучшей блокирующей Кубка мира
19:36
Женская сборная России заняла третье место в итоговой таблице Кубка мира. Россиянки одержали восемь побед и потерпели три поражения.
Центральная блокирующая российской сборной Ирина Королева была названа лучшей блокирующей турнира. На ее счету 41 результативный блок.
Отдельные аплодисменты нашей Ирине Королевой, которая стала лучшей блокирующей турнира?— Сборная России? (@RusVolleyTeam) September 29, 2019
На счету Ирины 41 результативный блок?? pic.twitter.com/Pg6sWfQWpv
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