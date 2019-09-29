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Новости   //    Волейбол   //    Кубок мира   //    Женщины

Королева стала лучшей блокирующей Кубка мира

19:36
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Женская сборная России заняла третье место в итоговой таблице Кубка мира. Россиянки одержали восемь побед и потерпели три поражения.

Центральная блокирующая российской сборной Ирина Королева была названа лучшей блокирующей турнира. На ее счету 41 результативный блок.

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