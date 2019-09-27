Наталия Гончарова: «Мысль, что медалей нет с 2015 года, сидит в голове»

Диагональная нападающая волейбольной сборной России Наталия Гончарова перед матчем Кубка мира против США (12:00 мск) рассказала о взаимоотношениях с американками и выделила турнир как шанс прервать безмедальную серию команды. Российские волейболистки не были на пьедестале международных турниров с чемпионата Европы 2015 года, но сейчас идут на третьем месте Кубка мира. В случае победы они практически гарантируют себе бронзу с хорошими шансами на серебро Кубка мир.

— С США будет сложнее, чем с голландками. Они тоже организованная команда, но играют в очень быстрый волейбол. А для этого нужен хороший прием. И он у них есть. У нас были собрания, мы смотрели, кому отдать предпочтение. Но не буду говорить — а то еще сейчас прочитают. Но вообще они и через первый темп играют, и в край быстрые передачи... Словом, представление о сопернике есть. Нам нужен акцент на подаче, максимально сильно ее исполнять, чтобы выбивать с приема и не допускать их быстрой игры. Ну и необходима хорошая защита. На самом деле, надо просто самим сыграть как умеем. С Голландией же мы нащупали свою игру, и все пошло как по маслу. Отношений особых с американками нет, но раньше бывало, что они не здоровались. Особенно в Рио — говоришь «привет», а они отворачиваются. На мой взгляд, это ненормально, даже если тебе не нравится человек, должно же быть воспитание. Мысль о том, что уже четыре года нет медалей, в голове сидит. Турнир, может быть, не приносит каких-то больших титулов, но нам важно сейчас обрести уверенность в играх с сильными командами. Уже хочется выигрывать и закончить эту серию. (Дмитрий Кузнецов)