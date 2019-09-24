Связующая сборной России Татьяна Романова прокомментировала «СЭ» итоги победного матча Кубка мира против Голландии (3:0).

— Конечно, не ожидали, что матч продлится всего полтора часа. Голландия — дисциплинированная команда с хорошей защитой, всегда страхуют друг друга, — сказала Романова. — Но все равно получилось очень упорно, все боролись, просто победил сильнейший. Играли на эмоциях сегодня, показали лучший волейбол.

Про поражение парней слышали, и возможно, это тоже сыграло свою роль в настрое. Но мы, конечно, и сами хотели здорово сыграть. Как нам сказал тренер перед игрой, это был своего рода финал. Понимаем ли мы его? Конечно, уже привыкли, даже итальянский учим параллельно.

Теперь — никакого отдыха, сумки собираем — и в Осаку! У нас еще три тура впереди. И есть все шансы взять медали. (Дмитрий Кузнецов)