Тренер волейбольной сборной России отвоевал баллы для своей подопечной с помощью Instagram

Международная федерация волейбола (FIVB) пересчитала количество блоков россиянки Ирины Королевой на Кубке мира после обращения тренера сборной Юрия Булычева, который организовал кампанию в своем Instagram. Помощник Серджио Бузато выложил видео с хэштегом #вернитеИринеблок.

Первоначально FIVB зафиксировала два результативных действия Королевой в матче против Голландими (3:0), однако через несколько часов после появления поста действительно изменила статистику, добавив третий. Более того — то ли эффект Булычева, то ли собственная проверка статистиков привела к тому, что один блок был забран у ее главной преследовательницы американки Чиака Огбогу. Таким образом, сейчас в гонке лучших блокирующих Королева лидирует со счетом 27:23 против американки. За звание лучшего по итогам турнира положены дополнительные призовые. (Дмитрий Кузнецов)