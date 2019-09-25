Тренер волейбольной сборной России отвоевал баллы для своей подопечной с помощью Instagram
Международная федерация волейбола (FIVB) пересчитала количество блоков россиянки Ирины Королевой на Кубке мира после обращения тренера сборной Юрия Булычева, который организовал кампанию в своем Instagram. Помощник Серджио Бузато выложил видео с хэштегом #вернитеИринеблок.
Сегодня статистики FIVB в игре Россия ?? vs ?? Нидерланды записали Ирине Заряжко всего два результативных блока при реальных трёх. Так как битва центральных блокирующих на Кубке мира сравни с F1. Просим @volleyballworld посмотреть наше видео и изменить данные Ирины в битве титанов. Today, fivb statisticians to Irina Koroleva in match the Russia-Netherlands was recorded just two effective actions on the block. We apply the video as a proof of three productive actions of Irina Koroleva. We ask the FIVB organizers to review our video and change the data of the overall rating of blockers in the battle of the Titans. #вернитеиринеблок @volleyballvfv @volleyballfans_russia @rusvolleyaddict @volley_pictures @superligawomen @vcdinamokazan @volleyball.moments.world @rusvolleyteam @insta._volley Сделай репост поддержи Ирину.
Первоначально FIVB зафиксировала два результативных действия Королевой в матче против Голландими (3:0), однако через несколько часов после появления поста действительно изменила статистику, добавив третий. Более того — то ли эффект Булычева, то ли собственная проверка статистиков привела к тому, что один блок был забран у ее главной преследовательницы американки Чиака Огбогу. Таким образом, сейчас в гонке лучших блокирующих Королева лидирует со счетом 27:23 против американки. За звание лучшего по итогам турнира положены дополнительные призовые. (Дмитрий Кузнецов)