Бузато доволен игрой сборной России

Главный тренер женской сборной России Серджио Бузато отметил, что остался доволен игрой команды в заключительном матче Кубка мира против Бразилии (1:3). Команда заняла третье место.

— У меня сегодня хорошее впечатление от команды, потому что против нас играла одна из лучших сборных мира и одна из лучших волейбольных школ, — цитирует Бузато пресс-служба FIVB. — Когда идет длинный турнир, Бразилия всегда выигрывает. Это результат тяжелой работы. Приятно играть против такой команды.