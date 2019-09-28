Женская сборная Кореи обыграла Бразилию на Кубке мира и практически лишила ее шансов на итоговую бронзу

В матче группового этапа Кубка мира по волейболу среди женщин сборная Кореи обыграла команду Бразилии (3:1). Счет в партиях — 25:23, 18:25, 25:20, 25:21.

Бразильянки потерпели четвертое поражение в десяти матчах и остались на четвертом месте в таблице с 18 очками, практически лишившись шансов обогнать россиянок.

В другом матче китаянки обыграли команду Сербии — 3:0 (25:14, 25:21, 25:16)

Кубок мира. Женщины

Групповой этап

Корея — Бразилия — 3:1 (25:23, 18:25, 25:20, 25:21)

Китай — Сербия — 3:0 (25:14, 25:21, 25:16)