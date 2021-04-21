Женская сборная России по волейболу начала подготовку к главным стартам сезона

Женская сборная России по волейболу начала подготовку к главным соревнованиям сезона: Лиге наций, Олимпиаде в Токио и финальному турниру чемпионата Европы, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Первая часть игроков прибыла 19 апреля в Новогорск, остальные доедут 1 мая (они отмечены звездочками).

Связующие: Екатерина Лазарева («Динамо» Краснодар), Полина Матвеева («Заречье-Одинцово»), Татьяна Романова* («Динамо» Москва), Евгения Старцева* («Динамо-Ак Барс»).

Диагональные: Валерия Горбунова («Липецк»), Ксения Смирнова («Уралочка-НТМК»), Наталия Гончарова* («Динамо» Москва);

Блокирующие: Юлия Бровкина («Енисей»), Елизавета Котова («Уралочка-НТМК»), Дарья Малыгина («Тулица»), Екатерина Ефимова* («Динамо», Москва), Ирина Королёва* («Динамо-Ак Барс»), Ирина Фетисова* («Динамо», Москва);

Доигровщики: Ксения Парубец («Уралочка-НТМК»), Екатерина Пипунырова («Динамо», Краснодар), Ирина Сазонова («Липецк»), Ирина Воронкова* («Локомотив»), Арина Федоровцева* («Динамо-Ак Барс»), Анна Лазарева* («ИБК Альтос», Южная Корея), Татьяна Кошелева* (Галатасарай, Турция);

Либеро: Тамара Зайцева («Динамо», Краснодар), Дарья Пилипенко («Уралочка-НТМК»), Анна Подкопаева* («Динамо-Ак Барс»).