Блокирующая сборной России Ирина Королева поделилась эмоциями от победы над Голландией (3:0), которая делает все ближе медали Кубка мира для российской сборной.

— Ирина, у вас в руках странный предмет. Это то, что дарят лучшему игроку матча?

— Это игрушка Бабачан. Местный талисман, большой розовый шар ходит по площадке. Вообще люблю такие игрушки. После такой победы еще и индивидуально выделили — это вдвойне приятно.

— От чего у вас больше устают руки — от множества блоков в игре или после нее из-за 15-минутной раздачи автографов местным?

— (смеется) Я хочу сказать, что на нашей игре было очень много русских, наших флагов. И они смеются и говорят, что это они их задавили. Готова присоединиться: болельщики сегодня были нашим седьмым игроком.

— Вам уже и бары тут советуют, слышал.

— Да, суши-бары. Говорят, в гостинице плохо кормят, пойдемте с нами. Мы пытаемся отбиться — сумки собирать, к доктору надо идти. Пока от игры отойдешь, уже и спать захочется, у нас вот так.

— Ожидали, что за полтора часа управитесь?

— Нет. И первая партия показывала, что игра не должна была быть простой. Голландия выглядела увереннее нас, они уже обеспечили большую разницу в счете. Но потом было какое-то цунами. У нас все пошло, ярко, едино, очень крутые ощущения.

— Может, по магазинам теперь, раз вечер освободили?

— Так они до девяти работают. (смеется) Но вообще давайте оставим этот момент в тайне.

— Чувствуете, что команда прибавляет в единстве по ходу турнира? Сегодня было видно спортивную злость прямо.

— Она чувствовалась, да! Мы прямо волной сегодня прошли. Собранно, эмоционально. Я давно такого не испытывала в сборной.

— Было хоть что-то, что не понравилось?

— Нюансы все равно всегда будут. Есть такое, над чем надо работать всегда. Потому что если ты решишь, что ты все делаешь правильно — то будешь деградировать. У нас будут разборы моментов, которые надо делать чище и точнее.

— Наверняка узнали утром, что мужская сборная проиграла в Словении. Это раззадорило?

— На наш настрой это, наверное, сильно не влияло. Но я тоже испытала недавно такие же чувства, как ребята, и могу их поддержать и пожелать сил и дальнейших успехов. И здоровья, конечно.

— С 2015 года у женской сборной не было медалей. Чувствуете, что это проклятие уже близко к снятию?

— Медалей хочется всегда, даже когда игра не идет. Все равно на каждый турнир ты приезжаешь с максимальными целями. Расстраивает, что их не удается реализовать, но желание и ожидание все это время сохранялось. И мы работаем всегда для медалей, для побед. Сюда мы ехали тоже выигрывать. И радует то, что мы пока это делаем слаженно, что есть этот кайф от хороших моментов. (Дмитрий Кузнецов)