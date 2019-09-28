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Женская сборная США обыграла Камерун на Кубке мира, а Доминиканская Республика — Голландию

09:38

В матче группового этапа Кубка мира по волейболу среди женщин сборная США обыграла команду Камеруна (3:0). Счет в партиях — 25:19, 25:15, 25:5).

А сборная Доминиканской Республики обыграла команду Голландию (3:2). Счет в партиях — 25:23, 25:22, 25:27, 18:25, 15:4.

Кубок мира. Женщины

Групповой этап

Доминиканская Республика — Голландия — 3:2 (25:23, 25:22, 25:27, 18:25, 15:4)

Камерун — США — 0:3 (19:25, 15:25, 5:25).

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/women/worldcup/2019/

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