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Александр Яременко: «Российские волейболистки показали самоотверженную игру на Кубке мира»

11:46

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко отметил, что женская сборная России продемонстрировала самоотверженную игру и заслуженно стала обладателем бронзовых наград Кубка мира.

— Конечно, хотелось бы закончить турнир победой, но все равно хочу поблагодарить девушек, они подарили такую игру, самоотверженно выступили на этом длинном и сложном турнире, заслуженно завоевали медали, — цитирует ТАСС Яременко. — Потому что и до матча с бразильянками были тяжелейшие игры, вспомнить хотя бы матч со сборной Сербии (победа россиянок со счетом 3-1), когда было видно, что соперник играет хорошо и очень хочет одержать победу, но наша команда не рассыпалась и не сломалась. Я оцениваю этот турнир только положительно, очень хорошее выступление, несмотря на тяжелый график, переезды и количество игр.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6941906

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