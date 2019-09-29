Александр Яременко: «Российские волейболистки показали самоотверженную игру на Кубке мира»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко отметил, что женская сборная России продемонстрировала самоотверженную игру и заслуженно стала обладателем бронзовых наград Кубка мира.

— Конечно, хотелось бы закончить турнир победой, но все равно хочу поблагодарить девушек, они подарили такую игру, самоотверженно выступили на этом длинном и сложном турнире, заслуженно завоевали медали, — цитирует ТАСС Яременко. — Потому что и до матча с бразильянками были тяжелейшие игры, вспомнить хотя бы матч со сборной Сербии (победа россиянок со счетом 3-1), когда было видно, что соперник играет хорошо и очень хочет одержать победу, но наша команда не рассыпалась и не сломалась. Я оцениваю этот турнир только положительно, очень хорошее выступление, несмотря на тяжелый график, переезды и количество игр.