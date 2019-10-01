«Давно ли дарили цветы? Не обращал внимания». Тренер сборной России получил букет от японок

Главный тренер волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо рассказал «СЭ» о цели на Кубок мира после победы в первом туре над Ираном (3:1).

— Туомас, поздравляю. Могли, наверное, и раньше закончить игру? 14:8 в третьей партии...

— Могли, конечно. Но хорошо, что в четвертой закончили, очки нам еще пригодятся. Когда повели с солидным счетом, начали смотреть на табло, переживать. Забыли, что надо играть. У Ирана тоже пошло, 64% в атаке в третьем сете. Это такая команда, что если дать ей принимать, то очень сложно что-то заблокировать. Там такие скорости. Я очень рад, что так получилось. Одна тренировка вместе — и все хорошо.

Но это неважно. Главное, что есть энергия, желание.

— Сами не удивились, что так сыграно действует команда после одной тренировки?

— Не надо обращать внимания на это. Мы с игроками уже договорились: есть как есть, если мы будем говорить о перелетах и количестве тренировок, это не будет нормально. Турнир — такой марафон, что нужно всегда смотреть в будущее.

— У вас будет вообще время подготовиться к Канаде?

— Сейчас еду смотреть, потом собрание. Это нормально, так каждый турнир.

— Состав на этот Кубок мира многие называют экспериментальным. Вам нравится это слово?

— Нет, дело не в эксперимента. Мы еще до сезона определили, что будет четыре турнира, и мы хотим видеть всех, дать возможность выступить всем. И я доволен тем, как мы сегодня играли.

— Неожиданный результат?

— Пожалуй, в чем-то неожиданный.

— С учетом этого результата вы ставите какую-то планку на турнире? Какова цель сборной России на Кубок мира?

— Никакого плана нет. Как можно спрогнозировать место, когда тут 12 игр? Цель — проверить игроков и чтобы команда раскрылась по ходу турнира. Бороться за каждый мяч и играть в свой волейбол.

— Вам сегодня такой букет подарили. Давно такие подарки не принимали?

— Они перед каждым матчем дарят цветы. Давно ли? Не знаю, я не обращал внимания. (Дмитрий Кузнецов)