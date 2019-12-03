«Вакыфбанк» обыграл бразильский «Прайа» в матче клубного чемпионата мира среди женщин

Турецкий «Вакыфбанк» в первом матче группового турнира клубного чемпионата мира обыграл бразильский «Прайа» со счетом 3:0.

В следующем матче «Вакыфбанк» 5 декабря встретится с итальянским клубом «Игор Горгондзола», «Прайа» в этот же день сыграет с китайским «Тяньцзин Бохай Банк».

Чемпионат мира. Клубы. Женщины

Группа B

«Вакыфбанк» (Турция) — «Прайа» (Бразилия) — 3:0 (27:25, 25:20, 25:20)

3 декабря.