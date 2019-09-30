Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Волейбол   //    Кубок мира   //    Женщины

Татьяна Грачева: «Проходи Кубок мира в следующем сезоне, Россию бы даже не пригласили»

05:23
Теги:

Трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр — 2000 Татьяна Грачева подвела итоги сезона для сборной России.

— Главный итог со знаком «плюс», конечно, это олимпийская лицензия, — цитирует Team Russia Грачеву. —  Как мы ее завоевали, уже не так важно. Понятно, что пришлось очень сложно, насколько команда была готова — вопрос к тренерам и игрокам. Но самое главное, что мы вырвали эту победу у Кореи и едем в Токио. Со знаком «минус» — выступления на чемпионате Европы. Проходи Кубок мира в следующем сезоне, нас на него бы не пригласили. Важно, что на этот турнир в Японию мы поехали основным составом, не стали кому-то давать отдых и поехали наигрывать состав — до Олимпиады официальных матчей будет мало.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир