Татьяна Грачева: «Проходи Кубок мира в следующем сезоне, Россию бы даже не пригласили»

Трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр — 2000 Татьяна Грачева подвела итоги сезона для сборной России.

— Главный итог со знаком «плюс», конечно, это олимпийская лицензия, — цитирует Team Russia Грачеву. — Как мы ее завоевали, уже не так важно. Понятно, что пришлось очень сложно, насколько команда была готова — вопрос к тренерам и игрокам. Но самое главное, что мы вырвали эту победу у Кореи и едем в Токио. Со знаком «минус» — выступления на чемпионате Европы. Проходи Кубок мира в следующем сезоне, нас на него бы не пригласили. Важно, что на этот турнир в Японию мы поехали основным составом, не стали кому-то давать отдых и поехали наигрывать состав — до Олимпиады официальных матчей будет мало.