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Россиянки обыграли Кению на Кубке мира

12:32

В матче группового этапа Кубка мира по волейболу среди женщин сборная России обыграла команду Кении. Счет в партиях — 25:16, 25:21, 25:22.

Сборная Кении проиграла в десятый раз подряд и занимает последнее место в турнирной таблице. У российской команды 23 очка и третье место, она опережает Бразилию на 5 очков.

Кубок мира. Женщины

Групповой этап

Россия — США — 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15)

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/women/worldcup/2019/

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