Татьяна Грачева: «Долго играть на высоком уровне против сильных команд сборная России пока не может»

Трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр — 2000 Татьяна Грачева подвела итоги выступления на Кубке мира для сборной России, которая заняла третье место.

— Конечно, хотелось, чтобы команда выиграла в последних матчах, — цитирует Team Russia Грачева. — Тем более, что американок мы победить могли, а с Бразилией провели лучшую, на мой взгляд партию на турнире — третью. У нас была прекрасная доводка, показывали быстрый комбинационный волейбол, и блок работал. Но сборная не может выдерживать этот уровень. Пожалуй, это следствие отсутствия должной подготовки, все-таки у команды было не так много напряженных матчей. При этом все знают, что у нас уникальные волейболистки, и на что они способны. Но долго играть на высоком уровне против сильных команд мы пока не можем.

Очень важно, что мы выиграли эту бронзовую медаль. В первую очередь, для самих волейболисток — им нужно побеждать.